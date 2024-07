AFP Biden spreekt kerkgangers in Philadelphia toe

NOS Nieuws • vandaag, 21:44 Biden op campagne in Pennsylvania, roept Democraten op bij elkaar te blijven

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn aanhangers opgeroepen om verenigd achter hem te blijven staan. Hij deed dat toen hij een kerkdienst bijwoonde in de stad Philadelphia.

"Ik ben nog nooit zo optimistisch geweest over de toekomst van Amerika, als we maar bij elkaar blijven", zei Biden in een toespraak in de kerk. Hij gebruikte de laatste dagen soms een autocue, maar deed deze toespraak uit zijn hoofd. Hij herhaalde dat hij in de race om het presidentschap zal blijven.

Sinds het verkiezingsdebat met voormalig president Trump anderhalve week geleden namen de twijfels over de geschiktheid van Biden verder toe. In het debat kwam hij niet goed uit zijn woorden en maakte hij een verwarde indruk. De 81-jarige president zei achteraf dat hij verkouden was en last had van een jetlag.

Kamala Harris

Met nog vier maanden tot de verkiezingen voelt Biden dit weekend de druk binnen zijn eigen partij opnieuw oplopen. Vijf Democratische congresleden twijfelen openlijk of ze de president nog een termijn van vier jaar toevertrouwen, al zijn zij geen partijprominenten. De naam van huidig vicepresident Kamala Harris als mogelijke presidentskandidaat lijkt daarbij vaker dan voorheen te vallen.

Congreslid Adam Schiff zei tegen NBC News dat vicepresident Harris "overweldigend" zou kunnen winnen als ze het opneemt tegen Donald Trump, maar dat president Joe Biden eerst een beslissing moet nemen over zijn eigen kandidatuur. "Of hij moet overweldigend winnen, of hij moet de fakkel doorgeven aan iemand die dat kan."

Ook een lokaal politicus uit Florida die lid is van het partijbestuur van de Democraten zei vandaag dat president Biden moet terugtreden als presidentskandidaat en het stokje moeten doorgeven aan Harris.

"Joe Biden zal door historici worden herinnerd als een van de beste presidenten in de Amerikaanse geschiedenis, maar deze verkiezingen gaan over de komende vier jaar, niet over de laatste drieënhalf jaar", schreef Alan Clendenin op X.

NAVO-top

Alle partijprominenten blijven vooralsnog achter Biden staan. Barack Obama en Bill en Hillary Clinton lieten kort na het verkiezingsdebat anderhalve week geleden weten Biden te blijven steunen.

De Amerikaanse president maakt zich op voor een NAVO-top in Washington, waar komende week het 75-jarig bestaan van het militaire bondgenootschap wordt gevierd.