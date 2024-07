Na hard duel met Uruguay is Brazilië uitgeschakeld in Copa América

Brazilië is er voor de vierde keer in zes edities niet in geslaagd de halve finales van de Copa América te halen. De negenvoudig Zuid-Amerikaanse kampioen bleef in Las Vegas op 0-0 steken tegen Uruguay en verloor de penaltyreeks met 2-4.

Brazilië, dat de laatste twee keer nog in de finale stond en in 2019 voor het laatst de titel won, trad aan zonder de geschorste Vinicius Júnior. De ploeg had, in een wedstrijd met veel harde overtredingen, moeite om kansen te creëren. Ook nadat Nahitan Nandez een kwartier voor tijd rood had gekregen, bleef Uruguay simpel overeind.