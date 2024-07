Reuters

NOS Voetbal • vandaag, 08:39 Martínez maakt gemiste panenka Messi goed: Argentinië halvefinalist Copa América

Argentinië is de eerste halvefinalist van de Copa América, het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal. In Houston miste Lionel Messi in de kwartfinale tegen Ecuador (1-1 na reguliere speeltijd) in de penaltyserie, maar keeper Emiliano Martínez maakte dat met twee reddingen goed.

In de halve finale speelt Argentinië tegen de winnaar van het duel tussen Canada en Venezuela. De andere kwartfinales zijn Colombia-Panama en Uruguay-Brazilië. Aan de Copa América doen sinds 1993 ook genodigde landen mee van buiten Zuid-Amerika.

Oud-Ajacied Lisandro Martínez kopte na een ruim half uur de 1-0 binnen voor de Argentijnen, die probleemloos door de groepsfase waren gekomen. Nadat Enner Valencia een penalty had gemist, dwong Ecuador in de 91ste minuut via Kevin Rodríguez toch nog een verlenging af. Daarin werd niet gescoord.

In de penaltyserie miste Messi, die in aanloop naar de kwartfinale niet helemaal fit was, zijn strafschop. Zijn panenka mislukte en eindigde op de bovenkant van de lat.

Messi werd vervolgens gered door Martínez, die twee penalty's stopte. Op het door Argentinië gewonnen WK 2022 was de keeper van Aston Villa al cruciaal in penaltyseries tegen Nederland en Frankrijk.