Debutant Canada in halve finales Copa América na penaltywinst op Venezuela

Canada heeft zich op het toernooi om de Copa América geplaatst voor de halve finales. De debutant nam in Arlington (VS) de penalty's beter dan Venezuela.

Na negentig minuten was het nog gelijk: 1-1. Canada kwam met pas z'n tweede doelpunt van het toernooi na een kwartier op 1-0 dankzij een intikker van Jacob Shaffelburg. De 1-1 was fraai: Salomón Rondón schoot de bal van zo'n 30 meter over de uitgekomen keeper Maxime Crépeau heen.