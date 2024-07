Omroep Flevoland Inhaalverbod en snelheidsbeperking op de dijk Enkhuizen-Lelystad

In samenwerking met Omroep Flevoland NOS Nieuws • vandaag, 16:38 • Aangepast vandaag, 16:58 Eerste zomerstorm leidt tot problemen: kinderen te water, boom waait op huis

De eerste zomerstorm van dit jaar zorgt op een aantal plaatsen voor overlast. Vooral de windstoten tot 100 kilometer per uur leiden tot problemen. In Leiderdorp woei een boom op een huis. Vlak bij Haarlem kwam een zeilbootje in de problemen. Op de dijk Enkhuizen-Lelystad geldt een lagere maximumsnelheid.

Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor windstoten in de kustprovincies en de provincie Flevoland. Eerder werd gezegd dat de overlast tot 21.00 uur vanavond zou kunnen aanhouden, maar inmiddels is dat bijgesteld en geldt de waarschuwing tot uiterlijk 20.00 uur. Rond 14.40 uur werd windkracht 9 gemeten bij Wijk aan Zee, oftewel stormkracht.

De eerste problemen door de vooralsnog naamloze storm ontstonden al eerder vanmiddag in het westen van het land. Op het Spaarne vlak bij Haarlem raakten rond 12.30 uur vijf kinderen te water toen de zeilboot waarop zij zaten werd getroffen door een windvlaag. De brandweer kon de vijf snel ongedeerd uit het water halen. De zeilwedstrijd waaraan zij deelnamen, werd stilgelegd.

'Niet de zee in'

In Leiderdorp woei niet veel later een boom op een woning, Ook hier raakte voor zover nu bekend niemand gewond.

Bezoekers van het Noorder- en Zuiderstrand in Den Haag worden zolang het stormt met klem opgeroepen om niet de zee in te gaan, aldus Omroep West. Vanwege de harde wind is het volgens de Veiligheidsregio Haaglanden zeer gevaarlijk om te baden of te zwemmen in het water. Normaal hijst de veiligheidsregio dan een rode vlag, maar door stevige windvlagen is dat niet mogelijk.

Regio 15 In Leiderdorp woei een boom op een woning

Op de dijk Enkhuizen-Lelystad geldt vanmiddag een stormprotocol. Dat betekent dat er niet mag worden ingehaald en de maximumsnelheid is teruggebracht van 100 naar 70 kilometer per uur. Vrachtwagens en auto's met een aanhanger mogen de dijk niet op.

Aan het begin van de middag, voor het protocol gold, waaide op de dijk een aanhanger achter een auto om. De combinatie begon te draaien. Daarbij kwam de aanhanger al slingerend op de andere weghelft terecht, meldt Omroep Flevoland. Er zijn geen gewonden gevallen.

Festival op Ameland stilgelegd

Het MadNes Festival op Ameland is vanwege de harde wind stilgelegd. Het terrein is ontruimd, meldt Omrop Fryslân. De duizenden bezoekers is gevraagd om naar het dorp Nes of een nabijgelegen bungalowpark te gaan.

Bij Terwispel in Friesland raakte iemand gewond toen een aanhanger omwaaide en een aanrijding tussen twee auto's ontstond.

Jaar na storm Poly

Op 5 juli 2023, vrijwel precies een jaar geleden, trok zomerstorm Poly over het land, waarbij een dode viel. Het KNMI kondigde toen code rood af, het openbare leven kwam een paar uur tot stilstand. In Wijk aan Zee windsnelheden tot 145 kilometer per uur gemeten. "Als je daar op de camping staat, heb je geen leuke tijd. Als je tent überhaupt nog staat", aldus weerman Peter Kuipers Munneke toen.