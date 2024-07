Fico prijst reis Orbán in eerste publieke optreden na aanslag

De Slowaakse premier Fico is voor het eerst sinds de aanslag op hem weer in het openbaar verschenen. Fico werd half mei neergeschoten door een man van 71 en verkeerde meerdere dagen in levensgevaar. Hoewel hij nog niet helemaal is hersteld, hield Fico een toespraak op een christelijke feestdag.

In die speech prees Fico (59) de Hongaarse premier Orbán, omdat die naar Moskou en Kyiv is gereisd om te praten over vrede in Oekraïne. Fico zei dat hij graag met Orbán was meegereisd, als zijn gezondheid het had toegelaten. Ook zei hij dat er niet genoeg vredesinitiatieven kunnen zijn om te voorkomen dat de oorlog in Oekraïne verder escaleert.