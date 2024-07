Estafettemannen 4x100 meter definitief naar Olympische Spelen Parijs

De estafettemannen van de 4x100 meter mogen volgende maand definitief deelnemen aan de Olympische Spelen van Parijs. World Athletics, de mondiale atletiekfederatie, maakte vrijdag de officiële lijsten bekend met gekwalificeerde atleten en Nederland staat bij het estafettenummer in de top 16.

Lange tijd zag het ernaar uit dat Nederland op basis van een kwalificatietijd van 38,30, eind april gelopen op Curaçao, net naast een olympisch ticket zou grijpen. Botswana had namelijk tijdens de Afrikaanse kampioenschappen 38,19 geklokt.

Nederland was een van de landen die bezwaar aantekenden tegen de uitslag van die wedstrijd, waarin Botswana zich voor Parijs leek te hebben geplaatst. "Er waren ons geluiden ter ore gekomen dat in Douala een en ander niet helemaal volgens de regels was verlopen", vertelde technisch directeur Vincent Kortbeek eerder.