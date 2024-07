Estafettemannen mogelijk toch naar Spelen door verkeerd startpistool in Kameroen

Verkeerd startpistool

De tijd van Botswana wordt als gevolg van het gebruik van een ondeugdelijk startpistool evenwel niet erkend door World Athletics, de mondiale atletiekfederatie. Dat blijkt uit het feit dat het Afrikaanse land niet voorkomt op de voorlopige lijst van gekwalificeerde landen die vannacht gepubliceerd is. World Athletics komt later deze week met de officiële toewijzing naar buiten.

Nederland was een van de landen die bezwaar aantekende tegen de uitslag van de wedstrijd waarin Botswana zich voor Parijs leek te hebben geplaatst, aldus Kortbeek. "Er waren ons geluiden ter ore gekomen dat in Douala een en ander niet helemaal volgens de regels was verlopen. Daarop hebben we bij World Athletics aan de bel getrokken en erop aangedrongen om nader onderzoek te doen naar de gang van zaken tijdens die wedstrijd."