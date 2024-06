Spelen uit zicht voor estafettemannen door snelle Botswanen, klein kansje resteert

Daarmee neemt Botswana de zestiende plek op de wereldranglijst over van Nederland. Op de peildatum 30 juni geeft die plek recht op olympische deelname. De Nederlandse ploeg slaagde er bij World Relays op de Bahama's in mei niet in om een van de veertien directe startplekken voor Parijs 2024 te veroveren.

"Zoals het er nu uitziet, zijn we er niet bij met de 4x100 mannen", bevestigt de Atletiekunie aan de NOS. "Maar we moeten het formeel afwachten."

Kleine kans

Er is nog een kleine kans voor de estafettemannen (met onder meer Elvis Afrifa, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok en Nsikak Ekpo) om zich alsnog te plaatsen voor Parijs. Dan moet ergens in de komende week, voor de peildatum, een snellere tijd worden neergezet dan die van Botswana.

"We bekijken nog wel wat mogelijkheden. Maar om iets te organiseren, hebben we minimaal twee andere landenteams nodig", zegt de Atletiekunie. "En bijna alle landen met wie we dat zouden kunnen doen, hebben dit weekend The Nationals, net als wij zelf." De tijden die daar worden gelopen, tellen niet mee voor de olympische plaatsing.