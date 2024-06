ANP

NOS Sport • vandaag, 13:30 In de regen weten estafettemannen 4x100 meter Spelen nog niet veilig te stellen

In het Zwitserse Genève is het de Nederlandse estafetteploeg op de 4x100 meter niet gelukt om hun eerder gelopen tijd aan te scherpen. Nog altijd is olympische deelname op de 4x100 meter mogelijk, alleen heeft de ploeg het niet meer in eigen hand.

Oranje greep eerder tijdens de World Relays op de Bahama's naast directe plaatsing voor de Spelen in Parijs. Later zette Nederland op Curaçao een tijd van 38,30 neer. Daarmee heeft het de zestiende tijd - en daarmee het laatste ticket voor de Olympische Spelen in Parijs - in handen.

De eerste veertien landen zijn al helemaal zeker van olympische plaatsing, de strijd om de laatste twee toegangsbewijzen ligt nog tot 30 juni open. De laatste twee tickets gaan naar de landen die qua tijd de vijftiende en de zestiende plaats innemen op de wereldranglijst.

Nederland heeft Trinidad en Tobago in de nek hijgen. Tot het eind van de maand kan de concurrentie dus nog aan de bak om de tijd van Oranje te verbeteren.

Afwachten

Om de kansen te vergroten wilde Oranje, met Elvis Afrifa, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok en Nsikak Ekpo in de ploeg, in Genève de eigen tijd aanscherpen. Maar in Zwitserland regende het pijpenstelen, waardoor de kans daarop eigenlijk bij voorbaat verkeken was. Nederland zette een tijd van 38,75 neer.

Daarmee was Oranje in Geneve wel de snelste van de dag. Zwitserland, China, Slovenië en Schotland waren allemaal langzamer. Voor Nederland was dit de laatste poging: vanaf nu is het afwachten geblazen.

Voor 30 juni worden er echter wereldwijd amper nog races over 4x100 gelopen: over ruim een week wordt duidelijk of de 38.30 van Nederland voldoende blijft om toch als zestiende land naar de Spelen van Parijs af te reizen.