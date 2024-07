ANP

NOS Nieuws • vandaag, 16:44 Voedselbank Amsterdam krijgt donatie van Taylor Swift

De voedselbank in Amsterdam heeft een donatie gekregen van Taylor Swift. "We zijn er enorm blij mee", zegt woordvoerder Oscarine Vonk. Om hoeveel geld het precies gaat, wil ze niet zeggen. "Het is Taylor Swift, je kan wel op je vingers natellen dat het geen peanuts is. Het gaat echt om een substantieel bedrag."

De voedselbank heeft geen mensen in dienst, maar werkt met honderden vrijwilligers. "Maar we moeten wel huur betalen van een distributiecentrum, de elektriciteit en benzine van vrachtwagens. Ook hebben we bestelbusjes en heftrucks, die moeten aangeschaft en onderhouden worden." Daar kunnen ze het geld dus goed voor gebruiken.

De voedselbank krijgt het grootste deel van het voedsel gedoneerd, maar zien de afgelopen jaren een afname van versproducten, zoals groente en fruit. "Dus dat geld kunnen we ook daaraan besteden", zegt Vonk.

Verrassing

Hoewel Swift ook dit soort donaties bij eerdere concerten heeft gedaan, kwam haar gift toch als een verrassing. "Het gerucht ging al wel rond, omdat journalisten ons van tevoren belden of we al iets van Taylor Swift hadden gehoord. Maar gisteren was haar eerste concert, en we hadden nog geen bericht gehad." Vonk dacht daarom dat Swift Nederland zou overslaan. "Ik had het dus niet meer verwacht, maar des te leuker dat het nu toch is gebeurd!"

De voedselbank in Amsterdam voorziet mensen die onder de armoedegrens leven van eten. Het gaat om zo'n 3400 Amsterdammers verdeeld over 1400 huishoudens. Zij kunnen wekelijks terecht bij twaalf uitgiftepunten in de hoofdstad.