Russische jongen krijgt vijf jaar cel om anti-Poetinpamflet

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp:

"Arseni Toerbin is nu Ruslands jongste politieke gevangene, maar het is verre van zeker of dat zo zal blijven. Sinds 2022 vinden er aan de lopende band rechtszaken plaats tegen mensen die worden beschuldigd van het verspreiden van 'nepnieuws' of, zoals dat hier heet, het in diskrediet brengen van het Russische leger. De straffen daarvoor kunnen oplopen tot tien jaar.

Dat de minderjarige Toerbin voor jaren de gevangenis in moet, is overigens geen groot nieuws in Rusland. De staatsmedia zwijgen hierover."