NOS Nieuws • vandaag, 13:04 Orbán bezoekt Poetin, EU-leiders veroordelen ontmoeting

0:23 Orbán schudt Poetin de hand in Moskou

De Hongaarse premier Orbán is vandaag in Moskou ontvangen door de Russische president Poetin. Daar willen de twee de oorlog in Oekraïne bespreken, zeggen ze. Verschillende EU-kopstukken hebben het bezoek van Orbán ondubbelzinnig veroordeeld.

Poetin, die Orbán zojuist in het Kremlin ontving, zei dat hij "bereid was het standpunt van Orbán over Oekraïne te horen en van de Hongaarse premier te horen en wat de standpunten van andere Europese partners zijn".

In Brussel wordt meermaals benadrukt dat Orbán daar niet is namens de EU. Hongarije is sinds juli voor een periode van zes maanden voorzitter van de Raad van de Europese Unie.

Orbán deelde met een tweet op X dat hij in Moskou was aangekomen. "De vredesmissie gaat door", schrijft hij. "Volgende halte: Moskou."

Ook het Kremlin heeft de ontmoeting tussen Orbán en Poetin bevestigd. Kremlin-woordvoerder Peskov zei dat Poetin en Orbán"het conflict in Oekraïne" gaan bespreken, net als andere niet-gespecificeerde onderwerpen.

De geruchten dat Orbán naar Rusland zou afreizen staken gisteren al de kop op. Voormalig EU-president en de huidige premier van Polen Donald Tusk sprak daar toen als zijn ongeloof over uit: "De geruchten over uw bezoek aan Moskou kunnen toch niet waar zijn, of wel?" schreef Tusk op X.

Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel zei dat Orbán als EU-voorzitter geen mandaat had om namens de EU met Rusland in gesprek te gaan. "De Europese Raad is duidelijk: Rusland is de agressor, Oekraïne is het slachtoffer. Zonder Oekraïne kunnen er geen discussies over Oekraïne plaatsvinden", zei hij stellig.

Ook EU-buitenlandchef Josep Borrell zei woorden van gelijke strekking. "Het bezoek van premier Viktor Orbán aan Moskou vindt uitsluitend plaats in het kader van de bilaterale betrekkingen tussen Hongarije en Rusland." Hij wees er ook op dat Poetin door het Internationaal Strafhof was aangeklaagd en dat er een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd vanwege zijn rol in de gedwongen deportatie van kinderen van Oekraïne naar Rusland.

Eenheid en vastberadenheid

Orbán bezocht dinsdag Kyiv voor het eerst sinds de Russische aanval op Oekraïne in februari 2022 begon. Daar besprak hij een mogelijk staakt-het-vuren. In een post op X voedde Orbán vanochtend al de speculatie dat hij ook naar Moskou zou reizen. "Je kunt geen vrede creëren vanuit een comfortabele stoel in Brussel", schreef hij, zonder zijn bezoek aan Rusland te bevestigen.

De Hongaarse premier erkende ook dat hij geen mandaat had om namens de EU te onderhandelen. "Wij zullen een belangrijk instrument zijn bij het zetten van de eerste stappen naar vrede."

De rol als vredesstichter die Orbán aanneemt wordt met de nodige scepsis ontvangen door voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. "Verzoening zal Poetin niet tegenhouden. Alleen eenheid en vastberadenheid zullen de weg vrijmaken voor een alomvattende, rechtvaardige en duurzame vrede in Oekraïne", zegt ze op X.

Midden- en Oost-Europa-correspondent Christiaan Paauwe: "Orbán wil als EU-voorzitter wil zich positioneren als vredesonderhandelaar. Hij zegt de afgelopen jaren dat de EU uit is op meer oorlog in Oekraïne en dat hij juist vrede wil. Orbán zal het net als in Kyiv eerder deze week hebben over de mogelijkheid van een staakt-het-vuren die moet leiden tot vrede. Maar Zelensky heeft al duidelijk gemaakt dat Oekraïne niet gebaat is bij een wapenstilstand, want in Oekraïne gaan ze ervan uit dat een bestand alleen gebruikt zal worden door Rusland om te hergroeperen en vervolgens opnieuw toe te slaan. Het bezoek van Orbán heeft voor veel verbazing en boosheid gezorgd in Brussel. In de EU wordt ervan uitgegaan dat Orbán vanuit zijn eigen agenda handelt. Hij heeft namelijk steeds gedurende de oorlog steun voor Oekraïne gefrustreerd en dwarsgelegen bij EU-onderhandelingen."