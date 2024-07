Hongaarse premier Orbán voor het eerst in Kyiv sinds Russische inval

De Hongaarse premier Orbán is in Kyiv voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij kwam vanochtend aan in de Oekraïense hoofdstad. Het is voor het eerst sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel dat Orbán Oekraïne bezoekt. Het bezoek is onverwacht en komt een dag nadat Hongarije de nieuwe voorzitter van de EU is geworden.