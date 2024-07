EPA Robert Woodland tijdens zijn rechtszaak

NOS Nieuws • vandaag, 18:57 Amerikaan in Rusland veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor drugssmokkel

Een Russische rechtbank heeft de Amerikaan Robert Woodland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12,5 jaar voor een poging tot het smokkelen van grote hoeveelheden drugs.

Volgens de Russische justitie maakt Woodland deel uit van een groep die "op afstand drugs wilde verkopen zonder persoonlijk contact met consumenten te hebben", meldt Russisch staatspersbureau TASS.

Woodland wordt niet gezien als het brein van de organisatie maar als "iemand die de instructies van de organisator opvolgde". Hij werd in januari gearresteerd. Volgens de advocaat van Woodland heeft de Amerikaan deels schuld bekend in de zaak tegen hem.

Geadopteerd

Volgens Russische media is Woodland een Amerikaan die in 1991 in Rusland werd geboren. Hij werd op jonge leeftijd geadopteerd door een Amerikaans echtpaar. In 2020 keerde hij terug naar Rusland om zijn biologische moeder te zoeken.

Nadat hij haar had ontmoet, besloot hij in Rusland te blijven. Hij zou naast de Amerikaanse ook de Russische nationaliteit hebben. Volgens zijn Instagram-account werkte hij onder zijn vermoedelijk oorspronkelijke naam Roman Askhatovich Romanov als docent Engels en woonde hij in de buurt van Moskou.

Zeker twaalf Amerikanen in Russische cel

Op dit moment zitten zeker twaalf Amerikaanse staatburgers vast in Rusland. Onder hen is ook journalist Evan Gershkovich die wordt verdacht van spionage. Volgens zijn werkgever The Wall Street Journal heeft hij enkel journalistiek werk verricht in het land. Er is ook nooit bewijs naar buiten gebracht door Russische justitie. Volgens Moskou is dat omdat het om staatsgeheime informatie gaat.

De Amerikaanse regering beschuldigt Rusland ervan Amerikanen ten onrechte te arresteren om hen te gebruiken als ruilmiddel om Russische gevangenen in het buitenland vrij te laten. Op de zaak van Woodland is nog niet gereageerd.

Griner

Al vaker werden buitenlandse gevangenen in Rusland geruild tegen Russen die in het buitenland vastzitten. Eind 2022 werd de Amerikaanse basketballer Brittney Griner - die in Rusland vastzat vanwege een minieme hoeveelheid cannabisolie in haar bagage - geruild met de Russische wapenhandelaar Viktor Boet, die in de VS vastzat.

De Amerikaanse regering waarschuwt Amerikanen om niet naar Rusland te reizen omdat zij het risico lopen om ten onrechte vastgezet te worden.