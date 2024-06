Amerikaanse militair krijgt bijna vier jaar cel in Rusland

Een Amerikaanse militair is in Rusland veroordeeld tot drie jaar en negen maanden cel in een strafkolonie. Russische staatsmedia zeggen dat hij schuldig is bevonden aan bedreiging van een vrouw met de dood, en diefstal. De man zou in beroep gaan tegen zijn veroordeling.

Het is onduidelijk wat er volgens de Amerikaan zelf is gebeurd. Militair Gordon Black werd vorige maand gearresteerd in Vladivostok, Oost-Rusland. Volgens Amerikaanse media was hij daar op bezoek bij een Russische vrouw, die hij op uitzending in Zuid-Korea had leren kennen. De man zou op eigen initiatief naar Rusland zijn gegaan. Hij had eigenlijk naar huis in Texas moeten gaan.