EPA

NOS Nieuws • vandaag, 16:59 30 jaar cel voor terrorist die in Oslo mensen doodschoot in gaybar tijdens Oslo Pride

Een 45-jarige in Iran geboren Noor is veroordeeld tot 30 jaar cel voor een dodelijke schietpartij in een gaybar in Oslo. Hij wordt beschuldigd van terrorisme en moord.

In 2022 zwoer de man, Zaniar Matapour, trouw aan Islamitische Staat in een audiobericht. Minder dan een uur later begon hij te schieten in de gaybar en in het centrum van Oslo. Er vielen twee doden en veel mensen raakten gewond.

Op het moment dat de aanval gebeurde was het Oslo Pride. Op meerdere plekken in de stad werd aandacht gevraagd voor lhbti-rechten en diversiteit.

Hoogst mogelijke straf

De man wordt door de politie beschreven als een geradicaliseerde islamist die een geschiedenis heeft van psychische problemen. De straf van 30 jaar is de langst mogelijke straf in Noorwegen. Deze kan worden verlengd als wordt aangenomen dat de man een bedreiging blijft voor de samenleving.

Het hoofd van een organisatie voor slachtoffers en nabestaanden noemt de uitspraak een grote opluchting. Het is nog niet duidelijk of Matapour in hoger beroep gaat.