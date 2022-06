Aanslag in centrum Oslo was 'terreurdaad door een moslimextremist'

De Noorse binnenlandse veiligheidsdienst PST beschouwt de aanslag van vannacht in Oslo waarbij twee doden vielen als een terreurdaad van een geradicaliseerde moslim. De vermoedelijke terrorist, een Iraans-Noorse man van 42, was sinds 2015 een bekende van de veiligheidsdiensten.

"Hij heeft een verleden van geweld en bedreigingen", zei PST-topman Berg op een persconferentie. De man kampte volgens de dienst eerder ook met psychiatrische problemen.

De man opende rond 01.15 uur het vuur bij de London Pub, een homobar in het centrum van de Noorse hoofdstad. Ook in de buurt werd geschoten. Kort daarna werd hij aangehouden.

Het terreurniveau in Noorwegen is verhoogd naar het hoogste niveau. Volgens Berg wordt de man verdacht van moord, poging tot moord en terrorisme.

Oslo Pride

In Oslo is sinds vorige week zaterdag de Oslo Pride. Op meerdere plekken in de stad wordt aandacht gevraagd voor lhbti-rechten en diversiteit. Na de aanslag heeft de organisatie besloten alle festiviteiten verder te schrappen. Onderzocht wordt nog of de Pride ook een doelwit was van de man. Vandaag zou het hoogtepunt van de week zijn: een parade in de stad.

De Noorse koning Harald heeft laten weten dat hij en de koninklijke familie geschokt zijn: "We leven mee met alle nabestaanden en getroffenen en wensen iedereen die nu bang, bezorgd en verdrietig is veel sterkte toe."

Een ooggetuige vertelt over de aanslag: