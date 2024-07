Beurskens completeert olympische judoploeg: tien judoka's naar Parijs

Julie Beurskens heeft een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs binnen. De judoka (-57 kg) mag naar de Spelen op basis van de punten die ze op internationale toernooien heeft behaald. Daarmee telt de Nederlandse olympische afvaardiging tien judoka's.

Na sluiting van de kwalificatieperiode waren er op basis van die punten nog 25 startplekken te verdelen onder Europese judoka's. Een daarvan is voor Beurskens.

De 19-jarige Beurskens werd in mei in de tweede ronde uitgeschakeld op de WK in Abu Dhabi.