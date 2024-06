Russische judoka's niet naar Parijs, gestelde voorwaarden 'vernederend'

De Russen, die onder neutrale vlag moeten deelnemen, mogen vanwege de invasie in Oekraïne geen band met het leger hebben en moeten openlijk afstand nemen van de agressie tegen Oekraïne. Slechts vier van de zeventien Russische judoka's voldeden aan de criteria van het IOC (Internationaal Olympisch Comité).

Hele ploeg

De Russische judofederatie was het niet eens met de beslissing van het IOC en besloot de hele ploeg thuis te laten. Eerder had de nationale judobond al opgeroepen geen verklaringen te ondertekenen die het "beleid van het land in diskrediet brengen".