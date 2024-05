NOS Polling en Jager omhelzen elkaar

NOS Sport • vandaag, 18:26 Menselijke kant kost judobond de kop bij WK, waar 'ondergepresteerd' werd

"Het was vooral een emotionele week", zo vat Gijs Ronnes, directeur topsport van de Judo Bond Nederland (JBN), de afgelopen dagen samen. De WK judo in Abu Dhabi was er voor Nederland een met twee gezichten.

Om met het positieve te beginnen: de 21-jarige Joanne van Lieshout won een historische gouden medaille in de klasse tot 63 kilogram. Ze werd de eerste vrouwelijke judoka met WK-goud voor Nederland sinds Marhinde Verkerk in 2009, en de eerste Nederlandse ooit in haar gewichtsklasse.

Toch werd de grote doelstelling, drie medailles en zes top zeven noteringen, bij lange na niet gehaald door de Nederlandse equipe. Tot overmaat van ramp werd Oranje vandaag in de landenwedstrijd uitgeschakeld door de Groningse Kim Polling, die sinds kort voor Italië uitkomt. Een scenario uit een Hollywoodfilm.

Italiaan sinds een maand

"Speciaal voor de media", zo betitelt directeur de uitschakeling door Polling, die in de eerste ronde een beslissingsduel met Hilde Jager won en daarmee het doek voor haar geboorteland deed vallen.

1:31 Nederlands judoteam op WK geklopt door Italië, met Polling in hoofdrol

De 33-jarige Polling won voor Nederland meerdere medailles op EK's en WK's. Sinds een maand judoot ze voor Italië, het thuisland van haar partner en haar pasgeboren dochter. Dat is een keuze voor haar toekomst: in Italië krijgen topsporters na hun loopbaan een pensioen en een baangarantie.

Slecht verhaal

"Dit is emotioneel voor sporters en coaches", vertelt Ronnes. De meningen over Pollings overstap naar Italië zijn sterk verdeeld. Enerzijds gunt de bond Polling haar de overstap en een stabiele toekomst, anderzijds heeft het daarmee een concurrent voor de eigen judoka's gecreëerd.

"We vinden er wat van dat deze keuze is gemaakt door de judobond", vervolgt Ronnes. "Niet iedereen was het daar mee eens. Daardoor zitten we nu in de situatie dat we juist verliezen, door winst van Kim. Dat maakt het een mooi sportverhaal, maar een slecht verhaal voor Nederland."

2:38 Ronnes: 'Mooi sportverhaal, maar slecht voor Nederland'

Polling zelf erkent de vreemde situatie. "Het is natuurlijk heel raar om tegen Nederland te spelen", zegt ze. "Ik ben niet de enige die ervoor heeft gezorgd dat Nederland nu heeft verloren, maar dat ík juist de beslissing maak en ze naar huis stuur, dat is geen leuk gevoel natuurlijk."

Ze is de bond dankbaar dat die haar overstap zo snel mogelijk maakte. "In principe heb je een wachttijd van drie jaar als je van land wil veranderen, behalve als allebei de landen willen meewerken. De JBN had het ook niet hoeven doen, maar ik vind het heel mooi dat ze me die toekomst in Italië gunnen."

Geëmotioneerd

Polling is zichtbaar geëmotioneerd als ze vertelt over de overstap die haar is gegund. "Dat ze dat belangrijker vonden dan de Olympische Spelen... Ik vind het echt heel mooi dat ze mijn toekomst na het judo belangrijker vonden. Dat is heel menselijk, terwijl topsport dat eigenlijk absoluut niet is."

De blijdschap van Polling wordt niet gedeeld door de Nederlandse judoka's, die klaar zijn op de WK. "Er zijn sporters die dit wel vervelend vinden", geeft Ronnes toe. "Dat het juist Kim is die ons uitschakelt. Dat is hartstikke begrijpelijk, want we hadden graag de kwartfinale gehaald."

1:52 Polling nu Italiaanse: 'Had Nederland niet hoeven doen, vind ik heel mooi'

De teleurstelling zal ook te maken hebben met het grotendeels onsuccesvol verlopen WK. Hoewel de gouden medaille van Van Lieshout een enorme opsteker is, werden er verder geen medailles behaald. Ondanks de ambitieuze doelstellingen van de JBN.

"Daar zijn we ver vandaan gebleven", zegt Ronning. "Elke sporter heeft zijn eigen verhaal, dus het blijft ingewikkeld om een algeheel beeld te schetsen, maar we hebben wel 'ondergepresteerd'. De doestelling is niet behaald."

De vraag is wat dat betekent met het oog op de Spelen in Parijs, het hoofdgerecht op de judokalender dit jaar. "We evalueren continu", zegt Ronnes. "We zijn steeds bezig met beter worden en evalueren elk toernooi. Na de Spelen gaan we weer het gesprek aan en zullen we zien hoe we er dan voor staan."