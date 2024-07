ANP Vogelgriep in Bad Bentheim

In samenwerking met Oost NOS Nieuws • vandaag, 14:46 Vogelgriep net over de grens in Duitsland, vervoersverbod deel Overijssel

Bij een leghennenbedrijf in Bad Bentheim, net over de grens in Duitsland, is vogelgriep uitgebroken. Om te voorkomen dat de zeer besmettelijke ziekte ook andere bedrijven bereikt, geldt een vervoersverbod in een cirkel van tien kilometer rond het getroffen bedrijf. Dat betekent dat ook in het Nederlandse Denekamp en De Lutte geen pluimvee of eieren vervoerd mogen worden.

Meteen nadat de vogelgriep eerder deze week werd vastgesteld in Bad Bentheim zijn de 91.000 leghennen op het bedrijf gedood, melden de Duitse autoriteiten.

Er zijn strenge maatregelen genomen, omdat het getroffen bedrijf bepaald niet de enige pluimveehouderij is in het gebied. In een cirkel van tien kilometer rond Bad Bentheim zitten meer dan 300 andere pluimveebedrijven met in totaal ongeveer 1,5 miljoen dieren. Een deel van die bedrijven zit in Nederland.

Bovendien gaat het bij de besmetting in Duitsland om een zeldzame variant, namelijk H7, meldt RTV Oost. Sinds 2003 is er geen uitbraak met die variant meer voorgekomen, zo dicht bij Nederland. Er zijn in Nederland (nog) geen aanwijzingen dat H7 circuleert onder wilde vogels.

Crisisteam

De Duitse autoriteiten hebben een speciaal crisisteam samengesteld, dat gaat werken vanuit een vliegtuighangar in het gebied. Dat team zal in een cirkel van drie kilometer rond het bedrijf in Bad Bentheim een zogenaamd traceringsonderzoek doen. Daarbij worden nauwkeurig alle contacten nagegaan die er zijn (geweest) tussen het getroffen bedrijf en bedrijven in de omgeving. Binnen het 10-kilometergebied geldt dus een vervoersverbod, voor pluimvee en broed- en consumptie-eieren.

Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel en voor andere dieren en dierlijke producten, afkomstig van bedrijven met vogels.

De gemeente Dinkelland, waar Denekamp en De Lutte onder vallen, voegt daaraan toe dat ook hobbykippenhouders en kinderboerderijen hun volières moeten afschermen, om te voorkomen dat de dieren daar in contact komen met wilde vogels.