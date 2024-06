Finland gaat als eerste land mensen vaccineren tegen vogelgriep

Ook in Nederland vaccins

Virus evolueert

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sloeg in april alarm over vogelgriep. De organisatie vreest dat het virus ook voor mensen een bedreiging gaat vormen. "De grote zorg is dat het virus evolueert en het vermogen ontwikkelt om mensen te besmetten", zei WHO-onderzoeker Jeremy Farrar. "En dan uiteindelijk in staat is van mens op mens over te gaan."