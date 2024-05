Reuters Rundvlees in een supermarkt in Los Angeles

NOS Nieuws • vandaag, 22:58 Vogelgriep aangetroffen in vlees van melkkoe in Amerika

Er zijn sporen van vogelgriep aangetroffen in weefsel van het vlees een melkkoe, die naar de slacht was gestuurd in een Amerikaanse vleesverwerkingsfabriek. Dat meldt het Amerikaanse landbouwministerie USDA.

Volgens het ministerie werd er niets gevonden bij 95 andere stukken vee en is het vlees van de onderzochte dieren niet in de voedselvoorziening terechtgekomen.

In de Verenigde Staten worden meer testen uitgevoerd op vlees, zuivel en vee na de uitbraak van vogelgriep onder melkvee. Oudere melkkoeien worden vaak verwerkt voor hamburgervlees.

De testresultaten van USDA komen aan het begin van het Amerikaanse grillseizoen, rond het Amerikaanse Memorial Day-weekend aanstaande maandag, meldt persbureau Reuters. In de tests werd geen onderscheid gemaakt tussen levende virussen of dode virusdeeltjes, aldus de USDA.

Van koe op mens

De Amerikaanse voedsel- en medicijnenwaakhond FDA zei eerder virusdeeltjes te hebben gevonden in gepasteuriseerde melkmonsters uit winkels. Dit waren echter geen levende virusdeeltjes. De FDA heeft gewaarschuwd voor het drinken van rauwe, ongepasteuriseerde melk.

Sinds 2020 verspreidt het vogelgriepvirus zich wereldwijd onder meer diersoorten, waaronder honden, katten, stinkdieren, beren en zelfs zeehonden en bruinvissen. Eerder dit jaar werd het virus ook bij Amerikaans vee ontdekt. Het aantal infecties onder koeien in de VS is sindsdien gestaag toegenomen.

Besmetting van koe op mens komt ook voor. Het eerste geval deed zich eind maart voor, toen vogelgriep werd vastgesteld bij een landarbeider in Texas. Die patiënt had last van oogklachten en is hersteld. Gisteren kwam daar een melkveehouder in Michigan bij.

Dat was waarschijnlijk de tweede keer dat een mens werd besmet door een uitbraak bij Amerikaanse melkkoeien. Ook deze patiënt had milde oogklachten en is inmiddels hersteld. De USDA heeft nu bij 58 melkveebedrijven vogelgriep vastgesteld, in negen staten.