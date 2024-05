EPA Het virus werd overgebracht via melkkoeien

NOS Nieuws • vandaag, 02:51 Opnieuw iemand in VS besmet met vogelgriep na uitbraak onder vee

Bij een melkveehouder in de Amerikaanse staat Michigan is vogelgriep vastgesteld. Het is waarschijnlijk het tweede geval dat bij mensen is veroorzaakt door een uitbraak bij Amerikaanse melkkoeien.

De patiënt had milde oogklachten en is inmiddels hersteld, lieten de gezondheidsautoriteiten in Michigan weten. De werknemer was in contact geweest met koeien die waarschijnlijk besmet waren. Het risico voor de bevolking blijft volgens de autoriteiten laag.

Het eerste geval deed zich eind maart voor, toen vogelgriep werd vastgesteld bij een landarbeider in Texas. Ook die patiënt had last van oogklachten en is hersteld.

Voedselveiligheid

Sinds 2020 verspreidt het vogelgriepvirus zich wereldwijd onder meer diersoorten, waaronder honden, katten, stinkdieren, beren en zelfs zeehonden en bruinvissen. Eerder dit jaar werd het virus ook bij Amerikaans vee ontdekt, wat vragen opriep over voedselveiligheid en het risico op besmetting bij mensen.

Het aantal infecties onder koeien in de VS is sindsdien gestaag toegenomen. Op dit moment is het virus gevonden bij 51 melkveebedrijven in negen staten, meldt het Amerikaanse ministerie van Landbouw. Vijftien van die bedrijven bevinden zich in Michigan.

Het virus is in hoge concentraties aangetroffen in de melk van besmette koeien, maar de gepasteuriseerde melkproducten die in supermarkten worden verkocht zijn volgens de overheid veilig omdat hittebehandeling het virus doodt.

Naast de twee mensen die door koeien zijn besmet, was er eerder nog een derde geval van vogelgriep in de VS. In 2022 kreeg een gevangene in een werkprogramma het virus tijdens het doden van besmette vogels op een pluimveebedrijf in Montrose County, Colorado. Hij had alleen last van vermoeidheid en herstelde van de ziekte.