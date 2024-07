Sarah Morris (CC BY) via Wikimedia Robert Towne in 2011

NOS Nieuws • vandaag, 05:53 Scenarioschrijver Robert Towne (89) overleden

In zijn woonplaats Los Angeles is scenarioschrijver, 'scriptdokter' en regisseur Robert Towne (89) overleden. Hij was een van de meest gevraagde scenarioschrijvers van Hollywood.

Het bekendste werk van Towne is het scenario voor Chinatown uit 1974. De misdaadfilm over Los Angeles in de jaren 30 met onder meer Jack Nicholson kreeg elf Oscarnominaties. Towne ging er uiteindelijk met de enige Oscar vandoor, die voor het script.

In 1974 werd Towne genomineerd voor een Oscar voor het scenario van The Last Detail (1973). Daarna volgden nog nominaties voor Shampoo (1975) en Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984).

Scriptdokter

Jongere kijkers kennen Towne mogelijk van het script van Mission: Impossible (1996) en Mission: Impossible 2 (2000) met Tom Cruise. Ook schreef hij het script voor andere Cruise-films, waaronder Days of Thunder en The Firm.

Towne stond bekend als 'scriptdokter'. Hij werd met enige regelmaat gevraagd scripts te verbeteren. In die rol werkte hij mee aan klassiekers als Bonnie and Clyde (1967) en The Godfather (1972). Die laatste film wordt door het toonaangevende IMDB gezien als de op één na beste film ooit gemaakt.

Towne stierf afgelopen maandag in het bijzijn van zijn familie. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.