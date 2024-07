Disney Inside Out 2

NOS Nieuws • vandaag, 12:33 Inside Out 2 wereldwijd best scorende film van het jaar

Animatiefilm Inside out 2 is de best scorende film van het jaar. De film van Pixar heeft in krap drie weken tijd wereldwijd 1 miljard dollar opgebracht en dat is een record voor een animatiefilm.

Bij het verschijnen haalde de film al 155 miljoen dollar binnen en was daarmee de beste première van het jaar. Met gemak streefde de film Dune: Part Two voorbij, die in februari opende met 82 miljoen dollar, het beste resultaat tot nu toe. Inside out 2 had daarmee ook de grootste opening van een film sinds de 162 miljoen dollar van Barbie vorig jaar.

Het tweede deel steeg vorige week al boven de cijfers van het eerste deel uit. Inside out bracht in totaal bijna 859 miljoen dollar op. Dat eerste deel was ook al een grote hit en won zelfs een Oscar.

Lichtpuntje in Hollywood

Het succes is een lichtpuntje in Hollywood, aangezien het filmmakers sinds de coronacrisis moeilijk lukt om publiek naar de bioscopen te krijgen. Vorig jaar lukte het de films Oppenheimer en Barbie wel, maar dit jaar bleven de rages rond films uit. Tot nu.

Het succes is ook opvallend omdat Inside out 2 in veel Europese landen nog moet uitkomen. De verwachting is daarom dat de inkomsten nog flink zullen stijgen.

Onzekerheid en Verlegenheid

Inside out gaat over het jonge meisje Riley en haar emoties. De film laat zien hoe het meisje omgaat met basis-emoties zoals blijheid, boosheid en verdriet, en dat daar naarmate ze ouder wordt complexere emoties bij komen.

Inside out 2 neemt opnieuw een kijkje in het hoofd van tiener Riley, die nu als 13-jarige naast plezier, angst en woede nieuwe emoties leert kennen als onzekerheid en verlegenheid. De cast met de stemmen van Amy Poehler, Tony Hale en Lewis Black is daarvoor uitgebreid met actrices als Maya Hawke en Ayo Edebiri.