AFP Donald Trump tijdens een campagnebijeenkomst in Virginia

NOS Nieuws • vandaag, 23:30 Straf in fraudezaak tegen Trump niet volgende week bekend, maar pas in september

De rechtbank in New York bepaalt volgende week nog niet de straf van Donald Trump voor het vervalsen van documenten in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. De uitspraak is uitgesteld tot 18 september.

Aanleiding voor het uitstel is de uitspraak van het Hooggerechtshof van gisteren over de immuniteit van een president. Volgens rechter Juan Merchan heeft die uitspraak mogelijk gevolgen voor deze zaak.

Zwijggeld

Een jury bepaalde eind mei dat Trump schuldig was aan het vervalsen van zakelijke gegevens die aantoonden dat hij 130.000 dollar zwijggeld betaalde aan pornoster Stormy Daniels. Zwijggeld betalen is in de Verenigde Staten niet strafbaar, maar dat niet vermelden in de boekhouding is dat wel.

Hoewel de verwachting niet is dat Trump in deze zaak een celstraf zal krijgen, kan hij bijvoorbeeld wel een voorwaardelijke straf krijgen. Daardoor zou hij zich regelmatig moeten melden bij een reclasseringsambtenaar in de staat New York, wat zijn presidentscampagne in de weg kan zitten.

Verkiezingen

Het bepalen van de strafmaat was gepland op 11 juli, dus volgende week donderdag. Maar Trump vroeg uitstel aan omdat hij de kans wil krijgen te beargumenteren dat hij als voormalig president immuun is voor vervolging.

Als de strafmaat inderdaad op 11 juli zou zijn bepaald, zou dat minder dan een week voor de Republikeinse Nationale Conventie zijn geweest. Daar wordt de kandidatuur van Trump voor de verkiezingen op 5 november officieel vastgesteld.

Trump had al aangekondigd in beroep te gaan tegen de veroordeling wanneer de strafmaat is vastgesteld.

Hooggerechtshof

Het Hooggerechtshof bepaalde gisteren dat Trump deels immuun is voor vervolging voor handelingen tijdens zijn presidentsperiode. Het grootste deel van de zwijggeldzaak dateert echter van voor zijn tijd als president.

Toch vroegen de advocaten van Trump gisteren aan rechter Merchan of zij mochten betogen dat de immuniteit ook voor deze zaak geldt. Merchan stemde hiermee in. Trumps advocaten moeten hun argumenten voor 10 juli bij de rechtbank indienen.