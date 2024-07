Discriminerende algoritmes groot probleem bij instanties, waarschuwt waakhond

Het gebruik van discriminerende algoritmes lijkt wijdverspreid bij overheidsinstanties. Daarvoor waarschuwt de directeur van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). "Men is zich er vaak niet bewust van", zegt Aleid Wolfsen in het NOS Radio 1 Journaal.

Pijnlijk

Wolfsen noemt het bijzonder pijnlijk dat er geen goede onderbouwing was voor het gebruik van deze risico-indicatoren in het algoritme van DUO. In een interview met de Volkskrant zegt hij vandaag: "Het feit dat we bij elke tegel die we lichten dit soort systemen vinden, baart me zorgen. Waarschijnlijk wordt er dus op grote schaal gediscrimineerd."