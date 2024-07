Supporters voltooien Oranjemars in München, stuk minder fans dan bij groepsduels

Het Oranjelegioen is in München neergestreken voor het achtstefinaleduel tussen Nederland en Roemenië (18.00 uur). Traditiegetrouw werd aan het begin van de middag de Oranjemars gelopen vanaf het olympisch park in de stad.

In München zijn er 10.000 Nederlanders met een wedstrijdticket. Nog enkele duizenden supporters zijn zonder kaartje in de hoofdstad van Beieren aanwezig.

Toch was de sfeer er niet minder om. In aanwezigheid van de bekende borstbeelden van Johan Cruijff, Ruud Gullit, Marco van Basten, Arjen Robben en Dennis Bergkamp vermaakten de Oranjefans zich prima.

Na de mars zette het Oranjelegioen het feest voort in de fanzone. Later vanmiddag zullen de fans richting tram- en metrohaltes vertrekken, want het olympisch park ligt niet in de buurt van het stadion waarin het Nederlands elftal vanavond tegen Roemenië speelt.