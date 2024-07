Getty Nederlands elftal tegen Oostenrijk

NOS Voetbal • vandaag, 11:32 Ook EK voetbal in 2028 bij de NOS te zien, net als Oranje de komende vier jaar

Het EK voetbal in Duitsland is nog in volle gang, maar de NOS kan melden dat het ook de rechten voor het EK voetbal van 2028 heeft weten te bemachtigen. De omroep heeft hierover een akkoord bereikt met de UEFA, de Europese voetbalbond.

Naast het Europese titeltoernooi, dat in 2028 zal worden gehouden in Groot-Brittannië en Ierland, zal de NOS de komende vier jaar alle wedstrijden van het Nederlands mannenelftal en de finales van de Nations League tot medio 2028 uitzenden.

De eerstvolgende wedstrijden van het Nederlands elftal na het EK in Duitsland staan voor september op het programma. Oranje treft in de groepsfase van de Nations League op 7 september Bosnië en Herzegovina (in Eindhoven) en drie dagen later Duitsland (in Amsterdam).

'Voetbal verbindt'

Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur NOS Sport, is trots op het bereikte resultaat. "Grote sportevenementen zoals het EK voetbal brengen mensen samen. Samen voetbal kijken en erover praten is iets waar jong en oud van genieten; het verbindt en versterkt de band tussen generaties. Dat is een belangrijk doel van de publieke omroep."

Tot dusver zijn alle toernooien waarop het Nederlands mannenelftal actief is geweest door de NOS uitgezonden. Met steevast een groot publiek. De halve finale tussen Nederland en Argentinië tijdens het WK van 2014 in Brazilië is met 9,1 miljoen kijkers nog altijd het meest bekeken tv-moment aller tijden.

NOS