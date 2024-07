AFP Quincy Promes

NOS Voetbal • vandaag, 17:36 Spartak Moskou: contract van veroordeelde Promes ten einde

Spartak Moskou heeft via een statement op de website afscheid genomen van Quincy Promes. "De huidige overeenkomst is verlopen op 30 juni 2024", meldt de Russische club. De 32-jarige aanvaller verblijft al enige tijd in Dubai.

Promes is door de rechtbank in Amsterdam bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel. Hij stond terecht voor betrokkenheid bij de smokkel van ruim 1.350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Vorig jaar werd hij ook al veroordeeld voor een ander feit: hij kreeg 1,5 jaar cel opgelegd voor een steekpartij op een feest in Abcoude.

'Niet mogelijk om te praten over verlenging'

Begin dit jaar was Promes met Spartak op trainingskamp in Dubai. Terwijl de rest van het team terugvloog naar Rusland, werd Promes aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Het Nederlandse Openbaar Ministerie wil dat Promes vanwege zijn dubbele veroordeling wordt uitgeleverd aan Nederland.

Spartak Moskou laat de deur voor een terugkeer van Promes op een kier. "Helaas zijn zijn de omstandigheden nog steeds van kracht en is het in dit stadium niet mogelijk om te praten over verlenging van Quincy's activiteiten bij de club. Tegelijkertijd hoopt onze club dat de partijen in de toekomst op deze kwestie kunnen terugkomen."