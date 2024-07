Wekdienst 01/07: Nationale Herdenking Slavernijverleden • Frankrijk-België op EK

Goedemorgen! In Amsterdam wordt het Nederlandse slavernijverleden herdacht, en op het EK voetbal spelen Frankrijk en België, en Portugal en Slovenië tegen elkaar.

Eerst het weer: De zon laat zich af en toe zien, maar vooral in het noorden zijn er ook buien, met kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 17 tot 20 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

Dit is er vannacht gebeurd:

In Frankrijk hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag . In onder meer Parijs, Nantes, Lille en Marseille gingen mensen de straat op.

In de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen kreeg het rechts-radicale Rassemblement National van Marine Le Pen afgelopen dag de meeste stemmen. Linkse partijen riepen daarna hun achterban op te protesteren.

In Lyon liep de betoging uit tot ongeregeldheden. Barricades werden opgeworpen en agenten werden bekogeld.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Met een live tv-toespraak nam Mark Rutte gistermiddag afscheid na 14 jaar als premier. Kijkers viel het misschien op dat hij zich permitteerde zonder stropdas te spreken en het Torentje al bijna leeggeruimd had: stonden er eerder nog veel spullen achter hem, nu had hij alleen zijn portret van Thorbecke en twee boeken over de Grondwet nog liggen.