AFP Protest in Frankrijk

NOS Nieuws • vandaag, 03:27 Fransen de straat op uit protest tegen verkiezingswinst Le Pen

Duizenden Fransen zijn gisteravond de straat op gegaan om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. In onder meer Parijs, Nantes, Lille en Marseille werd betoogd tegen de winst van het rechts-radicale Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen.

RN kreeg de afgelopen dag de meeste stemmen in de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen. Volgens een prognose kreeg de partij 33 procent van de stemmen. Een coalitie van linkse partijen werd met 28 procent tweede, de partij van president Macron bleef daar ver bij achter met 21 procent.

Om hun onvrede over de uitslag kenbaar te maken riepen de linkse partijen hun achterban op om naar het Place de la République in de hoofdstad te komen. Daar voegden zich ook enkele partijleiders bij het protest.

Ongeregeldheden

In Lyon kwam het bij zo'n betoging tot ongeregeldheden: de politie raakte slaags met betogers. Vanaf barricades werden agenten met flessen en vuurwerk bekogeld. Ook sneuvelden enkele ramen.

Ook in Parijs grepen agenten in toen er ruiten werden ingegooid en vuilnisbakken in brand bestoken. Met wapenstok en traangas werden relschoppers uiteen gedreven.

Pact tegen RN

Na de winst van Le Pen riep president Macron andere partijen op om samen te voorkomen dat RN in de tweede ronde de grootste wordt. Het is de bedoeling in sommige districten kandidaten terug te trekken om ervoor te zorgen dat de stem tegen RN niet versplintert over meerdere partijen.

Kandidaten die gisteren meer dan 12,5 procent van de stemmen haalden mogen uitkomen in de tweede ronde. De opkomst gisteren was opvallend hoog: Ipsos schat die op 66 procent. Dat is 18 procentpunt hoger dan in 2022 en het hoogste sinds 1997.

Le Pen hoopt juist volgend weekend genoeg stemmen binnen te halen voor een absolute meerderheid in het parlement, zodat haar partij ongehinderd wetgeving kan doorvoeren. "De Fransen hebben duidelijk gemaakt dat ze verandering willen na zeven jaar verachtelijk beleid."