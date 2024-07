Protest tegen dienstplicht orthodoxe joden loopt uit op geweld

In Jeruzalem is een demonstratie tegen dienstplicht voor ultraorthodoxe joden uitgelopen op geweld. Betogers staken op straat vuren aan, gooiden objecten naar de politie en belaagden auto's van politici.

Enkele duizenden mannen protesteerden afgelopen dag in een orthodoxe wijk tegen plannen om ook ultraorthodoxe joden in de toekomst op te roepen voor het leger.

Zij werden bij de oprichting van de staat Israël in 1948 vrijgesteld van dienstplicht om te garanderen dat hun levenswijze ondanks de Holocaust zou blijven voortbestaan. Door de oorlog in Gaza is die uitzondering onder druk komen te staan.