Reuters

NOS Voetbal • vandaag, 20:37 Machtige omhaal Bellingham in blessuretijd zet Engelsen op spoor naar kwartfinales EK

Engeland heeft de achtste finales van het EK bereikt door in Gelsenkirchen na verlenging af te rekenen met Slowakije: 2-1.

Een machtige omhaal van Jude Bellingham in de een-na-laatste minuut van de blessuretijd bracht de ploeg van bondscoach Gareth Southgate terug in de wedstrijd. Meteen bij aanvang van de verlenging was het weer raak, dankzij een kopbal van spits Harry Kane.

Engeland treft komende zaterdag Zwitserland (18.00 uur) in de kwartfinales.

Slowakije beter

Eigenlijk was Slowakije in de reguliere speeltijd het enige land dat aanspraak maakte op een plaats in die kwartfinales. De Slowaken probeerden van meet af aan hoog druk te zetten, zoals ze dat eigenlijk al het gehele toernooi trachten te doen.

En dat leverde al vroeg grote kansen op. Zo mocht Lukas Haraslín vrij op doelman Jordan Pickford af, maar verdediger Marc Guéhi was net op tijd terug om het schot van de linksbuiten te blokken.

Zo imponeerden de Engelsen, toch een van de titelfavorieten, opnieuw allerminst, zoals eigenlijk ook al dit hele toernooi. Na twee gelijke spelen tegen Denemarken en Slovenië was de ploeg van bondscoach Gareth Southgate opnieuw statisch, traag in de opbouw, fantasieloos en bij vlagen hopeloos.

Exemplarisch was de veel te wilde actie van Kieran Trippier, die na een fijne crosspass van Bellingham torenhoog overschoot. Gefrustreerd gooiden wereldsterren als Jude Bellingham en Phil Foden telkens de handen ten hemel. Dit was toch niet het niveau van Engeland dat in 2021 nog de EK-finale bereikte.

Slowaakse voorsprong

De 1-0 voorsprong van Slowakije was dan ook verre van onverdiend. David Strelec hield even in na een doorgekopte bal, en behield zo mooi het overzicht. De spits gaf diep op Ivan Schranz die vervolgens met buitenkant rechts de bal rustig in de verre hoek prikte.

0:38 Schranz schiet Slowakije op voorsprong tegen Engeland

Zo maakte de aanvaller van Sparta Praag zijn derde EK-doelpunt, wat hem topscorer van het toernooi maakt samen met de Duitser Jamal Musiala en de Georgiër Georges Mikautadze.

Het overwegend door Engelse supporters gevulde stadion in Gelsenkirchen trakteerde het Engelse elftal daarna af en aan op fluitconcerten.

Slowakije, met Feyenoorder David Hancko en oud-Ajacied Stanislav Lobotka in de basis, hoopte in de tweede helft door te gaan waarmee het al bezig was: de Engelsen opjagen, knokkend voor elke meter.

Buitenspelgoal

Maar toen was het ineens raak na een geweldige crosspass van spits Harry Kane op Trippier, die Foden voor het doel vrij zag staan. De middenvelder van Manchester City stond echter buitenspel. En zo ging het doelpunt niet door.

Reuters

Daarna lieten de Engelsen zich toch weer van hun slechtste kant zien door zomaar een vrije trap in te leveren op de middenlijn. Keeper Pickford stond ver voor zijn doel, en dus probeerde de Slowaakse spits Strelec het maar eens van vijftig meter. Maar zijn schot met links draaide net te veel van het doel af, over de achterlijn.

De Slowaken poogden het spel zoveel mogelijk te vertragen met valpartijen, zogenaamd blessureleed en felle tackles. Engeland belegerde het Slowaakse doel, maar de voorzetten zorgden amper voor gevaar. Op een perfect aangesneden vrije trap van Foden na, die Kane hard naast kopte.

Geweldige omhaal

Een Engels slotoffensief leek uit te blijven. Southgate bracht alleen Cole Palmer als rechtsbuiten en Eberechi Eze als middenvelder. Maar spitsen Ivan Toney en Ollie Watkins bleven op de bank in de reguliere speeltijd. De Slowaken hielden stand en schoten en kopten alle ballen uit het eigen strafschopgebied. Ze stonden met anderhalf been in de kwartfinales.

Tot die een-na-laatste minuut in de blessuretijd. Tot een allerlaatste ingooi, die Marc Guéhi perfect doorkopte. Waarna Bellingham, met zijn 1,86 meter met een geweldige omhaal de gelijkmaker binnenschoot.

Een beschamende statistiek die vervolgens opborrelde: de Engelsen hadden tot die omhaal nog geen enkel schot op doel gelost.

Meteen in de eerste minuut van de verlenging gaf Kane de knock-out aan Slowakije door de 2-1 binnen te koppen. Niet lang daarna kregen Bellingham en Kane een publiekswissel en trok Engeland terug in het defensief.

Zo bleef een daverende verrassing van Slowakije, het land met slechts vijf miljoen inwoners, uit. En de Engelsen zijn door naar de kwartfinales, maar zullen veel te bespreken hebben.