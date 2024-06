Orbán kondigt alliantie aan van radicaal-rechtse Europese partijen

EU-correspondent Kysia Hekster:

"De ambitie van de drie mannen is om de grootste radicaal-rechtse fractie te worden in het Europees Parlement. Maar het is vooralsnog onduidelijk of het ook echt gaat lukken een nieuwe Europese politieke groep te vormen. Daarvoor moeten nog partijen uit minstens vier andere landen zich aansluiten.

Vragen stellen aan Orbán, Babis en Kickl kon niet, dus we weten ook niet welke partijen uit welke landen ze op het oog hebben die zich mogelijk verder gaan aansluiten bij de Patriotten voor Europa. Volgens het Europees Parlement is de deadline voor het registreren van zo'n nieuwe fractie 4 juli.

Als dat zou lukken dan betekent het een verdere versplintering op conservatief en radicaal-rechts in het Europees Parlement, want dan zijn er drie fracties in plaats van twee nu. Vóór de Europese verkiezingen begin deze maand droomden de partijen op rechts juist van het vormen van één grote fractie die veel invloed zou krijgen, maar het vervullen van die wens lijkt nog ver weg."