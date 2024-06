EPA De afgelopen maanden werd veelvuldig gedemonstreerd tegen de hervormingen

NOS Nieuws • vandaag, 11:13 • Aangepast vandaag, 11:54 Slowakije ontmantelt publieke omroep, vrees voor inperking persvrijheid

Het Slowaakse parlement heeft een omstreden wet over de publieke omroep aangenomen. Critici vrezen dat die wet leidt tot inperking van de persvrijheid. De publieke omroep was de afgelopen jaren al het mikpunt van de Slowaakse premier Fico. Sinds hij vorige maand het doelwit was van een aanslag en daarbij zwaargewond raakte, is zijn toon tegen de RTVS verder verhard.

De wet komt erop neer dat de publieke omroep wordt afgeschaft en vervangen door een compleet nieuwe organisatie. Er komt een nieuwe directeur en de raad van toezicht wordt voortaan aangesteld door de minister van Cultuur en het parlement, waar de regering van Fico de meerderheid heeft.

'Ethische commissie'

Ook komt er een 'ethische commissie' die de programmering beoordeelt. Daarin zullen onder meer vertegenwoordigers van de kerk plaatsnemen. Volgens critici is dat een manier om de journalistieke onafhankelijkheid van de omroep in te perken.

Wat de wet op lange termijn zal betekenen voor de redactie van de RTVS, is nog onduidelijk. Vorige maand zeiden medewerkers van de omroep tegen de NOS te verwachten dat kritische journalisten zullen worden ontslagen.

Slowaken de straat op

De afgelopen weken gingen veel Slowaken de straat op om te demonstreren tegen de wet. De oppositie boycotte de stemming en liep uit protest de zaal uit.

Correspondent Midden-Europa Chiem Balduk: "Sinds zijn herverkiezing vorig jaar, heeft Fico een aantal omstreden maatregelen genomen waarmee de rechtstaat wordt ingeperkt. Onlangs schafte hij al een speciale corruptie-onderzoeker af en nu dus de publieke omroep, die hij eerder een vijand noemde. Verschil met een land als Hongarije is dat Fico de Europese Unie te vriend probeert te houden, terwijl de Hongaarse premier Orbán voortdurend conflicten heeft met Brussel. In eigen land is hij heel kritisch op Oekraïne en erg pro-Russisch, maar in Brussel stemt hij vooralsnog gewoon mee met steun aan Oekraïne. Op die manier houdt hij Brussel te vriend en de verwachting is dus ook dat de EU niet zal ingrijpen nu Fico de publieke omroep onder controle brengt."

De wet doet denken aan soortgelijke wetten die eerder werden doorgevoerd in twee buurlanden van Slowakije, Polen en Hongarije. In Hongarije heeft regeringspartij Fidesz inmiddels vrijwel alle media in handen en is de publieke omroep een spreekbuis van zijn regering.

In Polen werden soortgelijke wetten doorgevoerd toen de rechts-nationalistische PiS-partij aan de macht was. Inmiddels is de regering van Tusk hard bezig met het terugdraaien van die wetten, maar stuit daarbij op veel weerstand van PiS-getrouwen die nog bij de omroep werken.