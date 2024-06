AP Mensen brengen hun stem uit in Straatsburg

NOS Nieuws • vandaag, 12:51 Kwart Fransen heeft al gestemd bij parlementsverkiezingen

De opkomst bij de Franse parlementsverkiezingen lijkt hoog. Rond het middaguur had 25,9 procent van de Fransen al gestemd. Tot acht uur vanavond zijn de stembureaus open.

Volgens Franse media is het opkomstpercentage bijzonder hoog. "Dit is een percentage dat we deze eeuw nog niet hebben gezien", schrijft Le Figaro.

De hoge opkomst heeft mogelijk te maken met de mogelijkheid dat Frankrijk voor het eerst een radicaal-rechtse meerderheid in het parlement krijgt. Onder anderen topvoetballer Kylian Mbappé riep op te gaan stemmen om dat te voorkomen.

Zo'n 49 miljoen Fransen kunnen vandaag hun stem uitbrengen voor een nieuw parlement. De stembureaus gingen vanochtend om 08.00 uur open:

0:57 Fransen brengen hun stem uit: 'Er is verandering nodig'

President Macron riep de verkiezingen onverwacht uit, op de avond van de Europese Verkiezingen eerder deze maand, waarbij radicaal-rechts won. Macron kan die uitslag niet negeren, vindt hij. Zijn eigen termijn loopt pas in 2027 af.

Hij heeft zijn stem al uitgebracht, net als Marine Le Pen van het radicaal-rechtse Rassemblement National (RN).

Er zijn 577 kiesdistricten en in elk district gaat alleen de winnaar naar het parlement. Waar geen kandidaat een absolute meerderheid haalt, volgt volgende twee een tweede ronde.

Rassemblement National

Bij het stadhuis van Bordeaux was het vanochtend druk, zag verslaggever Matthijs van de Wiel. "Met kiezers die me op ernstige toon vertellen dat het een hele belanrijke dag is: welke afslag neemt Frankrijk?"

De vraag is of bij deze verkiezingen Rassemblement National weer de grootste wordt. Dat betekent veel voor de regering die Macron vervolgens moet vormen.

Van de Wiel: "Hier in Bordeaux sprak ik kiezers die dat willen voorkomen. Maar in de dorpen waar ik eerder was, hoorde ik veel mensen die de partij van Le Pen nu wel eens een kans willen geven. Om te zien of ze die beloftes over koopkracht en veiligheid kunnen waarmaken.

In sommige overzeese delen van Frankrijk is al gestemd. In Nieuw-Caledonië was de opkomst flink hoger dam gebruikelijk. Daar ontstond eerder dit jaar onrust door een plan van Macron om meer Fransen stemrecht te geven. De oorspronkelijke bevolking vreesde aan invloed te verliezen. Het plan staat voorlopig in de ijskast.