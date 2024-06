AFP Van den Broek en Bardet komen over de streep

NOS Wielrennen • vandaag, 17:56 Sensationele Tour-debutant Van den Broek helpt kopman Bardet aan zege en eerste geel

Romain Bardet heeft de eerste etappe van de Tour de France gewonnen. De 33-jarige Fransman - in 2016 tweede op het eindpodium in Parijs - dankte zijn vierde ritzege vooral aan de fenomenale Tour-debutant Frank van den Broek.

De 23-jarige neoprof uit Warmond initieerde de vlucht van de dag, wachtte op zijn kopman toen die in de slotfase de oversteek waagde en reed samen met Bardet in een veredelde koppeltijdrit naar de streep. Uiteindelijk kwamen ze beiden juichend over de streep, voor de aanstormende Wout van Aert die de sprint van het peloton won.

Voor Bardet, bezig aan zijn laatste Tour de France, is het de eerste keer dat hij de gele trui om de schouders krijgt. Nummer twee Van den Broek is na vandaag leider in het puntenklassement, het jongerenklassement en kreeg bovendien de prijs voor de strijdlust.

De 111de editie van de Tour de France begon voor het eerst in Italië. Florence was het fraaie decor van een buitengewoon zware openingsrit van 206 kilometer naar de Adriatische kustplaats Rimini.

Het was niet alleen bloedheet (boven de 35 graden), maar ook erg druk in het feërieke Florence. Om de Toscaanse Renaissance-hoofdstad veilig te verlaten had de Tour-organisatie een neutralisatie van liefst 16 kilometer uitgetekend, maar al voor de start ging het mis.

De Tsjechische klimmer Jan Hirt, deze Tour helper van Remco Evenepoel, kwam in het gewoel rond de teambussen ten val en liep daarbij een bloedende neus en drie afgebroken tanden op.

Van den Broek forceert kopgroep

Uitgerekend de Nederlandse Tour-debutant Van den Broek (DSM-firmenich-PostNL) was na dertig kilometer de aanstichter van de vlucht van de dag.

Hij koos het juiste moment en kreeg zes renners van naam en faam met zich mee. Drievoudig ritwinnaar Matej Mohoric (Bahrein), tweevoudig ritwinnaar Ion Izagirre (Cofidis), Valentin Madouas (Goupama-FdJ), Clément Champoussin (Arkéa) en ploeggenoten Sandy Dujardin en Mattéo Vercher (Total).

AFP Frank van den Broek in het wiel van Valentin Madouas in de kopgroep van de eerste etappe in de Tour.

Jonas Abrahamsen sloot even later aan. De sterke Noor - omgevormd van klimmer tot klassiekerspecialist - reed in zijn eentje het gaatje dicht en kreeg - toen de aansluiting eenmaal werd gemaakt - een schouderklopje van Ryan Gibbons.

De kampioen van Zuid-Afrika had zich in het wiel van Abrahamsen verstopt en kreeg zo een lift naar de kopgroep.

Kotsende Cavendish

De eerste van liefst zeven beklimmingen (drie van tweede, vier van derde categorie) moest op dat moment nog beginnen. Op de Col de Valico Tre Faggi (12,5 kilometer à 5,1 procent) kwam Mark Cavendish al snel in problemen.

De sprinter, die jaagt op zijn 35ste ritzege in de Tour, waarmee hij alleen recordhouder zou worden, leek bevangen door de hitte, reed al snel met vier ploeggenoten op grote afstand en moest even later zelfs overgeven.

Zoals verwacht gooide UAE-Emirates op een kilometer of zeventig van de finish de knuppel in het hoenderhok.

De ploeg van Pogacar trok hard door op de Côte de Barbotto (tweede categorie), reduceerde het peloton tot een man of vijftig, maar moest ook constateren dat er met de vorm van concurrenten Primoz Roglic, Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard niet veel mis is.

AFP Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zij aan zij in de eerste etappe van de Tour.

De Deense titelverdediger reed de hele dag attent voorin, maar zijn ploeg bleef niet helemaal gespaard van pech: Wilco Kelderman kwam buiten beeld ten val, maar kon zijn weg met pleisters op de linkerelleboog gelukkig zijn weg vervolgen.

Bardet steekt over

Twintig kilometer later bleek dat de ijzersterk Van den Broek eigenlijk de vooruitgeschoven pion was in een masterplan van DSM-firmenich-Post NL. Op de San Leo-klim maakte kopman Bardet zich namelijk los uit het peloton.

Van den Broek liet medevluchters Madouas en Abrahamsen knokken om de bergpunten, wachtte zijn kopman op en reed met Bardet in het wiel in een mum van tijd terug naar de kop van de wedstrijd.

AFP Ben Healy probeert de oversteek te maken naar Frank van den Broek en Romain Bardet, maar slaagt daar niet in.

Op de Côte de Montemaggio - bekend van het door Julian Alaphilippe gewonnen WK in 2020 - probeerde ook Ben Healy de oversteek te maken, maar de sterke Ier van EF Education kwam door het beulswerk van Van den Broek maar mondjesmaat dichterbij.

Sterker, nog voor de top waren Van den Broek en Bardet al verlost van Madouas en gingen met zijn tweeën op weg naar de laatste klim in dwergstaat San Marino.

Zenuwslopende slotfase

De twee ploeggenoten hielden Healy op ruim een minuut en liepen zelfs uit op het peloton waar de gehavende Kelderman het stokje had overgenomen van UAE-Emirates.

AFP Frank van den Broek en Romain Bardet in een koppeltijdrit in de finale van de eerste etappe in de Tour de France.

Na de lastige afdaling vanuit San Marino volgde nog een kleine twintig kilometer, waar de weg licht dalend was en de wind van voren blies. Bardet en Van den Broek reden kop over kop richting Rimini, terwijl het uitgedunde peloton - met sprinters als Wout van Aert en Mads Pedersen - nog aan boord seconde voor seconde dichterbij kwam.

In een zenuwslopende slotfase hielden Van den Broek en Bardet net genoeg over op de sprintende Van Aert. Bardet kreeg de zege, maar beiden kwamen juichend over de streep.