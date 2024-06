EPA Max Verstappen tijdens de kwalificatie van zaterdag

Verstappen zet prima weekend voort en pakt poleposition in Oostenrijk

Max Verstappen begint de Grand Prix van Oostenrijk morgen vanaf poleposition. De Red Bull-rijder noteerde de snelste tijd in twee van de drie kwalificatiesessies.

De wedstrijdleiding stelde na afloop van de kwalificaties een onderzoek in naar Verstappen, omdat hij te langzaam reed tijdens zijn opwarmronde. Hij werd er niet voor gestraft.

Lando Norris (McLaren) begint in Spielberg vanaf de tweede plek, Mercedes-coureur George Russell start vanaf de derde plaats. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez overtuigde tijdens de kwalificatie allerminst en begint morgen vanaf plek acht.

Het leek erop dat de tweede en derde plaats voor McLaren waren, maar Oscar Piastri kwam in de derde kwalificatiesessie buiten de baan terecht en raakte daardoor zijn rondetijd, goed voor plek drie, kwijt. Hij werd teruggezet naar de zevende plek.

"De kwalificatie ging erg goed", reageerde Verstappen. "We wilden de auto een beetje aanpassen na wat we deze ochtend geleerd hadden. Het werkte goed, de baan is iets warmer dan gisteren en daardoor is het iets lastiger om op te rijden. De auto voelde een stuk beter, ik kon elke bocht aanvallen en elke run was goed."

"Het is een tijd geleden dat we op pole stonden. Het is een goed gevoel. Het team heeft hard gewerkt om de auto competitiever te maken. Het is een mooi statement en morgen kunnen we het hopelijk ook in de race laten zien."

Foutloos

De 26-jarige Verstappen beleeft in Oostenrijk vooralsnog een foutloos weekend. Gisteren was hij al de beste in alle kwalificatiesessies voor de sprintrace, die hij eerder vandaag na een pittige openingsfase won.

Die goede lijn zette Verstappen tijdens de kwalificatiesessies door. In Q1 eindigde hij nog achter Carlos Sainz en Oscar Piastri als derde, maar in de daaropvolgende kwalificatierondes toonde hij zich veruit de beste.

Op de Red Bull Ring, waar het kwik tot 33 graden steeg, scherpte Verstappen zijn tijd in Q2 aan en was hij ditmaal 0,547 seconden sneller dan Sainz, die de tweede tijd klokte.

Beste ronde van het seizoen

In Q3 ging Verstappen verder waar hij gebleven was. Met een tijd van 1.04,314 liet hij op de zachte band de concurrentie ver achter zich.

"Dat was machtig, echt machtig", kreeg hij over de boordradio te horen. De auto was "on fire", reageerde Verstappen tevreden.

Opvallend was een moment met Lewis Hamilton aan het begin van de derde kwalificatiesessie. Hamilton reed weg uit de pitstraat, maar nam daarbij de uitlaatslang met zich mee. Hij vervolgde zijn weg zonder zichtbare schade.