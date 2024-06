Tweede ronde nodig in Iran, gematigde kandidaat nog in de race

Buitenlandredacteur Lennard Swolfs:

"Deze uitslag in combinatie met de historisch lage opkomst is verrassend. In Iran worden de kandidaten van tevoren zorgvuldig geselecteerd door de Raad van Hoeders. Leden van die raad worden direct en indirect aangewezen door ayatollah Khamenei. Dat de gematigd hervormingsgezinde Masoud Pezeshkian dit jaar mocht meedoen, was al best verrassend. Het heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het regime zich zorgen maakte over de opkomst. De machthebbers hoopten met deze kandidaat meer mensen naar de stembus te krijgen, maar zagen Pezeshkian niet als een dusdanige bedreiging dat hij ook echt veel stemmen zou krijgen.

Normaal werkt een laag opkomstcijfers in het voordeel van de conservatieven, maar die waren deze keer verdeeld. Behalve Jalili was ook de huidige parlementsvoorzitter Bagher Ghalibaf in de race. Die verdeeldheid heeft ertoe geleid dat Pezeshkian nu de meeste stemmen kreeg."