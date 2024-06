The Metropolitan Police Britse agenten arresteren een klimaatactivist van Just Stop Oil

NOS Nieuws • vandaag, 17:20 Klimaatactivisten opgepakt die plannen hadden om Britse luchthavens te ontregelen

In Engeland zijn tientallen klimaatactivisten van Just Stop Oil opgepakt die volgens de politie van plan waren om drukke luchthavens in Engeland te ontregelen tijdens de zomervakantie.

Onder de verdachten bevinden zich volgens de politie "verschillende spraakmakende leden" van de protestgroep.

Het is niet bekend op welke manier de activisten de vliegvelden wilden verstoren. De politie heeft ze opgepakt op grond van een wet die het ontregelen van nationale infrastructuur verbiedt.

"Onze houding is heel duidelijk: iedereen die de veiligheid en beveiliging van luchthavens in gevaar brengt, kan een krachtige reactie verwachten", zei politiecommissaris Ian Howells.

Just Stop Oil beschuldigt de politie van onwettig handelen. "Een Just Stop Oil-aanhanger zijn is al voldoende om een verdachte te worden", zegt de groep in een verklaring.

Verf en tomatensoep

De Britse actiegroep, die wil dat de regering stopt met het verlenen van vergunningen voor nieuwe olie- en gasprojecten, kwam de afgelopen jaren geregeld in het nieuws.

Zo gooide een klimaatactivist tomatensoep op een schilderij van Vincent van Gogh. Ook lijmde iemand zijn hoofd vast aan Johannes Vermeers Meisje met de parel in het Mauritshuis in Den Haag. Vorige week spoten leden van Just Stop Oil oranje verf op de wereldberoemde steencirkel Stonehenge.