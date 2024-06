Stonehenge niet beschadigd door protestactie klimaatactivisten

De wereldberoemde steencirkel Stonehenge is niet beschadigd geraakt door de actie van klimaatactivisten gistermiddag . Leden van de Britse actiegroep Just Stop Oil spoten oranje verf op het eeuwenoude monument en deelden daar beelden van op sociale media.

Tomatensoep op Van Gogh

De actiegroep Just Stop Oil wil dat de regering stopt met het verlenen van vergunningen voor nieuwe olie- en gasprojecten in het Verenigd Koninkrijk. De afgelopen jaren kwam de groep geregeld in het nieuws met acties. Zo gooide een klimaatactivist tomatensoep op een schilderij van Vincent van Gogh. Ook lijmde iemand zijn hoofd vast aan Johannes Vermeers Meisje met de parel in het Mauritshuis in Den Haag.