Bejaarde klimaatactivisten gaan vitrine met historisch document te lijf in Londen

Twee vrouwen van 82 en 85 jaar hebben in Londen schade aangericht aan een vitrinekast met daarin het beroemde document Magna Carta. Het was een protest tegen het Britse regeringsbeleid over fossiele brandstoffen. De vrouwen voerden actie namens de Britse actiegroep Just Stop Oil.

Dominee Sue Parfitt en oud-biologieleraar Judy Bruce liepen met hun gereedschap de British Library in Londen binnen en begonnen daarmee de vitrinekast te bewerken. Ze riepen onder andere "Just stop oil" en droegen een spandoek bij zich. De hele actie werd gefilmd:

In de vitrine waar de twee het op gemunt hadden, ligt een exemplaar van de Magna Carta. Dat is een document uit 1215 waarin voor het eerst werd vastgelegd dat de macht van de koning niet absoluut is en dat hij niet boven de wet staat. De twee zeiden tijdens hun actie dat dit document gaat over de rechtsstaat en over opstaan tegen machtsmisbruik.