Gemeente Zundert nieuwe eigenaar van omstreden camping Fort Oranje

Omroep Brabant

De gemeente Zundert is de nieuwe eigenaar van camping Fort Oranje in Rijsbergen. De geruchtmakende camping werd woensdag geveild. De gemeente deed met 6.450.000 euro het hoogste bod en is vanaf vandaag de nieuwe eigenaar van de grond.

De gemeente is nu in een "optimale positie" om regie te houden over het terrein, valt te lezen in een persbericht.

Aan de veiling meedoen, was volgens burgemeester Joyce Vermue een noodzaak: "Na jarenlange turbulente tijden en onzekere periodes, moesten wij wel het heft in eigen hand nemen om als overheid zelf te bepalen wie de eigenaar wordt." De burgemeester hoopt dat met de aankoop een stap is gezet richting een rustiger toekomst voor het terrein en de omgeving.

Criminele woonwijk

Fort Oranje was jarenlang omstreden. De camping begon ooit als familiecamping, maar veranderde gaandeweg in wat de gemeente een "criminele woonwijk" noemde. De camping werd een broedplaats van drugscriminaliteit, prostitutie en mensenhandel, waar ongeveer 600 mensen "onder schrijnende omstandigheden" leefden.

In 2017 besloot de gemeente Zundert beslag te laten leggen op de camping en het beheer over te nemen.

De gemeente zegt na de zomer te zullen kijken wat er op de camping kan en moet gebeuren. Op het terrein woont een klein aantal mensen permanent, meldt Omroep Brabant. Zij hebben in het verleden een stuk grond op de camping gekocht en krijgen een dezer dagen meer uitleg over de toekomstplannen.