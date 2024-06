Bod van 6,5 miljoen op geruchtmakende camping Fort Oranje

In samenwerking met

Een nog onbekende bieder heeft een bod van bijna 6,5 miljoen euro uitgebracht op camping Fort Oranje in Rijsbergen. Vanochtend werd het terrein in opdracht van de gemeente geveild.

Die veiling nam een half uur in beslag. Tijdens het tegen elkaar opbieden bleef het hoogste bod steken op 4,1 miljoen euro, meldt Omroep Brabant . Maar in de zogeheten afmijnfase, waarbij bieders eenmalig mogen overbieden, stopte de teller op 6.450.000 euro.

Fort Oranje begon ooit als familiecamping, maar veranderde gaandeweg in wat de gemeente een "criminele woonwijk" noemde. De camping werd een broedplaats van drugscriminaliteit, prostitutie en mensenhandel, waar ongeveer 600 mensen "onder schrijnende omstandigheden" leefden. In 2017 besloot de gemeente Zundert beslag te laten leggen op de camping en het beheer over te nemen.