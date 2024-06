Omroep Brabant De voormalige campingwinkel van Fort Oranje

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 11:34 Zes jaar na sluiting wordt geruchtmakende camping Fort Oranje geveild

Camping Fort Oranje in Rijsbergen wordt komende week geveild. Zes jaar na de gedwongen sluiting hoopt de gemeente zo het bedrag terug te verdienen dat is uitgegeven voor de jarenlange handhaving, de ontruiming en het beheer van de camping. De kosten worden geschat op vijf miljoen euro.

"De gemeente Zundert pakt nu door en ziet mogelijkheden om nog dit jaar tot afronding van de procedures rond Fort Oranje te komen", zegt burgemeester Joyce Vermue bij Omroep Brabant. "Het wordt tijd dat we het gebied rust voor de langere termijn gaan bieden."

Fort Oranje begon ooit als een familiecamping, maar ontwikkelde zich tot wat de gemeente een "criminele woonwijk" noemde. De camping was een broedplaats geworden van drugscriminaliteit, prostitutie en mensenhandel, waar ongeveer 600 mensen "onder schrijnende omstandigheden" leefden. De GGD concludeerde destijds "dat niemand in Nederland in deze omstandigheden mag leven".

In 2017 besloot de gemeente Zundert beslag te laten leggen op de camping en het beheer over te nemen. Even later volgde de ontruiming, een jaar later werd de camping definitief gesloten.

John van der Tol De ontruiming van Fort Oranje op 31 juli 2017

De veiling staat voor komende woensdag op de rol. Het is daarna aan de hoogste bieder te bepalen wat de toekomst van de voormalige camping wordt, zegt de gemeente. Er zijn twee voorwaarden: de nieuwe eigenaar moet van onbesproken gedrag zijn en zich houden aan het bestemmingsplan (recreatie).

De burgemeester hoopt dat de vijf miljoen euro die is uitgegeven op een of andere manier terugkomt. "De kosten die wij hebben gemaakt, is publiek geld en dat dient terug te komen naar onze gemeenschap", zegt ze.

Gemeente zelf eigenaar

Geïnteresseerden in de overname van de camping mogen een bod doen nadat ze een borg van 25.000 euro hebben gestort. Dinsdag kunnen zij het terrein bezichtigen. Over hoeveel mensen zich al hebben aangemeld, doet de gemeente geen mededelingen. Ook het antwoord op de vraag of de gemeente zélf de nieuwe eigenaar zou kunnen worden, gaat de burgemeester liever uit de weg: "Theoretisch bestaat die mogelijkheid, maar wij gaan uit van de hoogste bieder voor het terrein en die krijgt voorrang."

Overigens zal de nieuwe eigenaar het perceel moeten delen met zes bewoners die permanent op de camping wonen. Zij hebben de grond eerder gekocht van voormalig eigenaar Cees Engel. "Bieders zijn daarvan op de hoogte, het is voor hun rekening en risico hoe ze hiermee omgaan", zegt burgemeester Vermue.