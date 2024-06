ANP Foto Thymen Arensman

NOS Wielrennen • vandaag, 12:07
Arensman verlengt voor drie jaar bij Ineos en mikt op podium in grote rondes

Thymen Arensman heeft zijn contract bij Ineos Grenadiers met drie jaar verlengd. De Nederlandse wielrenner, die in mei nog zesde werd in de Giro d'Italia, tekent bij tot en met 2027.

Arensman geldt als een van de grootste Nederlandse talenten in de wielersport. De 24-jarige klassementsrenner werd al een keer vijfde in de Vuelta a España en twee keer zesde in de Giro. Hij behoort dit jaar niet tot de Tourselectie van Ineos.

ANP Foto Arensman won in 2022 een rit in de Vuelta

Bij Ineos mikt de Nederlander op een rol als kopman in grote rondes. Dit jaar was hij al gedeeld kopman met Geraint Thomas in de Giro. Door een teleurstellende eerste week moest hij later in de wedstrijd echter ook veel in dienst rijden voor zijn ploeggenoot.

'Makkelijke beslissing'

Die tegenvaller in de Giro heeft Arensman niet van koers doen wijzigen, terwijl diverse media schreven dat er meer ploegen interesse hadden. De Nederlander zegt dat zijn contractverlenging een "zeer gemakkelijke" beslissing was. "Ik presteer het beste als alles stabiel blijft, dus ik ben er heel tevreden mee dat ik nog drie jaar bij deze ploeg zal rijden."

Scott Drawer, performance manager bij Ineos, mikt met de Nederlandse jongeling op het podium in een grote ronde. "Thymen leert graag en pusht zichzelf om op een moment podium te rijden in een grote ronde, waar we hem uiteraard graag bij ondersteunen. Samen kunnen we er het maximale uithalen."