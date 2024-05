Eindwinnaar Pogacar ziet Merlier naar winst sprinten in slotetappe Giro

Tim Merlier won in de straten van Rome de slotetappe. De Belg van Soudal Quick-Step was de snelste in een massasprint en reed zo naar zijn derde etappezege deze Giro. Hij kwam daarmee op gelijke hoogte met Jonathan Milan, die in Rome tweede werd.

Huzarenstukje

In drie weken tijd schreef hij zes etappes op zijn naam. Een huzarenstukje dat de voorbije vijftien jaar in een grote ronde niet is vertoond. In 2009 was het de Brit Mark Cavendish die eveneens zes ritten voor zich opeiste, maar dan in de Tour de France.